Cinco militares infetados em Constância levam GNR a fechar posto

Cinco militares da GNR de Constância acusaram positivo ao novo coronavírus, o que levou ao isolamento profilático daqueles profissionais e de contactos próximos, bem como ao encerramento daquele posto da Guarda Nacional Republicana, foi esta quinta-feira anunciado.

"Efetivamente, ontem [quarta-feira] foram detetados cinco casos positivos dentro do corpo ativo da GNR de Constância e foram dadas ordens para o encerramento do posto físico e montada uma unidade móvel no exterior, junto ao atual posto, para assegurar a proteção e a segurança das populações", disse à Lusa Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, no distrito de Santarém.

Segundo o autarca, "do total de cerca de 20 efetivos, cinco estão infetados e em isolamento" e outros 10 estarão indisponíveis ou em isolamento profilático, pelo que, devido ao número reduzido de efetivos disponíveis, "a GNR está a funcionar com uma unidade móvel, contando com o reforço de militares dos postos do Tramagal (concelho de Abrantes) e de Vila Nova da Barquinha", município contíguos em termos territoriais.