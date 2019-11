Cinco mortos em pedreiras de Borba fazem nove arguidos

O Ministério Público anunciou esta segunda-feira ter constituído nove arguidos, por proposta de acusação da PJ de Évora, no âmbito do inquérito ao acidente ocorrido há quase um ano nas pedreiras de Borba e que matou cinco pessoas."Até ao momento, e para além dos exames médico-legais, foram ouvidas 21 testemunhas, constituídos nove arguidos, sendo um deles uma pessoa coletiva. Foram ainda concluídos exames periciais a documentação", refere um comunicado publicado online na página do DIAP de Évora.O mesmo documento frisa que a investigação prossegue, para a obtenção de mais documentação. O acidente ocorreu a 19 de novembro, quando um troço de 100 metros da Estrada Municipal 255, entre Borba e Vila Viçosa, colapsou devido ao deslizamento de um grande volume de rochas e pedras de mármore para o interior de duas pedreiras.Dois operários de uma empresa de extração de mármore e outros três ocupantes de dois carros que caíram para a pedreira viriam a falecer.Dezanove familiares e herdeiros das vítimas já receberam 1,6 milhões de euros de indemnizações, em junho, por ordem do Estado.