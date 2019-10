Cinco mulheres, entre 14 e 80 anos, ficaram este domingo desalojadas na sequência de um desabamento de um telhado de um prédio na Rua 2, em Espinho.O alerta foi dado às 15h42 para a derrocada do telhado de um edifício de rés do chão e primeiro andar com três habitações.Numa das habitações residia uma idosa de 77 anos, noutra uma idosa de 73 e na terceira três mulheres de 50, 22 e 14 anos.Uma das moradoras, com 80 anos, foi assistida pelos Bombeiros do concelho de Espinho por causa de uma crise de ansiedade.A Proteção civil, membros da autarquia e a PSP estão no local.