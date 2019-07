Cinco mulheres e três homens vão decidir o futuro dos amantes Rosa Grilo e António Joaquim

Está tudo pronto para o julgamento de Rosa Grilo e António Joaquim. Durante a manhã e o início de tarde desta segunda-feira, foram escolhidos os oito jurados que vão decidir o destino dos amantes, juntamente com o coletivo de juizes.

Dos oito jurados, foram considerados quatro efetivos e quatro suplentes. Todos vão ter que estar presentes nas sessões de julgamento. A maioria deste júri é composto por mulheres, entre elas uma desempregada, uma rececionista e uma assistente operacional.





Quanto aos homens, foram escolhidos engenheiros informáticos e empresários. No total, foram selecionadas cinco mulheres e três homens.

Quanto aos advogados de Rosa grilo e António Joaquim, continuam descontentes com a presença de um júri.

O início do julgamento do homicídio do triatleta está marcado para 10 de setembro. Segundo a juíza, o número de testemunhas passou para oitenta, o que vai prolongar as audiências até o início de novembro.