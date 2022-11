Cinco pessoas atropeladas após rixa num bar em Vila Real

Um atropelamento, na sequência de uma rixa, fez cinco feridos ligeiros, esta madrugada, em Vila Real.O alerta foi dado às 06h00 da manhã.Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Cruz Branca as vítimas com idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos ter-se-ão desentendido dentro de um bar tendo a discussão continuado fora do estabelecimento nocturno. Após os conflitos um dos jovens terá acelerado e atropelado um grupo de jovens.No local estiveram três ambulâncias dos Bombeiros de Cruz Branca. As vítimas foram transportados para o Hospital de Vila Real.