Cinco pessoas feridas em atropelamento nas Festas da Moita

Condutor do veículo fugiu do local após o atropelamento.

Cinco pessoas ficaram feridas após um atropelamento nas Festas da Moita, o condutor encontra-se em fuga.



Ao que o CM conseguiu apurar, uma pessoa ficou ferida com gravidade, três são feridos ligeiros e uma outra pessoa recusou ir ao hospital.



O atropelamento aconteceu por volta das 2h31 deste sábado na Travessa do Açougue, Moita.



No local estiveram operacionais dos bombeiros da Moita, VMER e GNR.