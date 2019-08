Cinco pessoas feridas em despiste de carro em Albufeira

Cinco pessoas ficaram feridas esta quinta-feira de manhã na sequência de um despiste de um veículo ligeiro na freguesia de Pinhal, em Albufeira, Faro.Fonte oficial do CDOS de Faro disse aoque as cinco vítimas ficaram com ferimentos leves e foram transportadas para o Hospital de Faro.O despiste provocou "alguns congestionamentos" no trânsito, segundo a mesma fonte.O alerta para esta ocorrência foi dado às 06h03.Foram mobilizados para o local os Bombeiros de Albufeira, os Bombeiros Faro Cruz-Lusa, a Cruz Vermelha, o INEM e a GNR, num total de 25 operacionais, apoiados por 11 viaturas.