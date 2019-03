Cinco mortos nas estradas durante a "Operação Carnaval" da GNR

Patrulhamento e fiscalização rodoviária foram reforçados, em especial junto aos locais dos festejos carnavalescos.

Por Lusa | 08:33

Cinco pessoas morreram nas estradas durante a "Operação Carnaval 2019" da GNR, que terminou na terça-feira e durante a qual foi reforçado o patrulhamento e a fiscalização rodoviária, em especial junto aos locais dos festejos carnavalescos.

Segundo os dados provisórios disponíveis no 'site' da GNR, entre os dias 1 e 5 de março a GNR registou, na sua área de intervenção, 902 acidentes, com 27 feridos graves e 320 feridos ligeiros.

Durante os cinco dias da operação, a GNR intensificou o patrulhamento e a fiscalização rodoviária em todo o continente, sobretudo nas vias que conduziam aos locais onde tradicionalmente ocorrem as festividades do Carnaval, com o objetivo de combater a sinistralidade rodoviária, regular o trânsito e garantir o apoio a todos os utentes das vias.