Cinco pessoas resgatadas de veleiro a afundar ao largo da Póvoa de Varzim

Cinco pessoas foram resgatadas, esta madrugada, de um veleiro Francês que afundou trinta milhas ao largo da Póvoa de Varzim. O acidente aconteceu cerca das três e meia da manhã.



Ao que o Correio da Manhã apurou, os homens dispararam os dispositivos de emergência e para o local foram ativados um helicóptero da Força Aérea, um barco da estação de Salva Vidas da Póvoa e uma embarcação de pesca que navegava ali próximo.





O salvamento foi feito cerca das 5h30 pelo helicóptero e as vítimas, todas com ferimentos ligeiros, foram transportadas para o Hospital do Barreiro e Base aérea do Montijo.