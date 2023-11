Cinco suspeitos de tráfico de droga detidos pela GNR em Aljustrel e Almodôvar

Quatro homens e uma mulher, com idades entre os 40 e os 55 anos, foram detidos pela GNR, por suspeitas de tráfico de droga, nos concelhos de Aljustrel e Almodôvar (Beja), tendo dois deles ficado em prisão preventiva.

Em comunicado, o Comando Territorial de Beja da GNR indicou que os suspeitos foram detidos, na segunda e terça-feira, por militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Almodôvar, no âmbito de uma investigação por tráfico de droga.

Segundo a Guarda, a investigação policial apurou que os suspeitos adquiriam droga e, posteriormente, vendiam diretamente ao consumidor nos concelhos de Castro Verde, Almodôvar e Mértola, distrito de Beja.

Um dos homens e a mulher, adiantou a força de segurança, foram intercetados pela GNR na segunda-feira, no concelho de Aljustrel, e, após uma busca ao veículo em que seguiam, foi detetada droga, pelo que ambos foram detidos.

Foram então apreendidas 541 doses de heroína, um telemóvel, um computador portátil e a viatura.

A GNR referiu que as diligências policiais relacionadas com este caso prosseguiram, no dia seguinte, com o cumprimento de três mandados de detenção e um de busca domiciliária, no concelho de Almodôvar.

Nesta operação, salientou, foram detidos os restantes três homens e apreendidas 14 doses de heroína e 3,6 de haxixe e 73 gramas de produto de corte, além de dois portáteis, duas réplicas de armas de fogo, quatro telemóveis e dois 'tablets'.

Presentes a tribunal na Instância Local de Almodôvar, um dos homens e a mulher ficaram sujeitos à medida de doação de prisão preventiva e aos restantes foi aplicada a medida de coação de apresentações semanais no posto policial da área de residência.