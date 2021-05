Cinco touros bravos de grande porte desapareceram na madrugada desta quinta-feira do matadouro de Tomar, situado no parque empresarial da cidade. Os animais estariam num campo vedado, no recinto do complexo, mas pularam a cerca.









O alerta foi dado por volta das 05h00, por funcionários do matadouro, não se sabendo quando terá ocorrido a fuga dos animais, nem se fugiram todos ao mesmo tempo e direção.

A GNR de Tomar mobilizou várias patrulhas para fazer buscas, assim como os proprietários do matadouro, que a meio da tarde localizaram dois dos animais a alguns quilómetros de distância, junto à A13. Foram ambos abatidos e removidos do local. As buscas vão continuar até serem encontrados todos os animais.