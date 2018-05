Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco traficantes condenados a penas de prisão em megaprocesso em Leiria

Dos 16 arguidos deste caso, oito ficaram com pena suspensa e três saíram em liberdade.

O Tribunal de Leiria condenou esta quarta-feira cinco pessoas a penas entre os seis e os dois anos de prisão efetiva por tráfico de droga, e absolveu outras três.



Dos 16 acusados, o coletivo de juízes condenou dois dos principais arguidos no processo - pai e filho - a seis anos e cinco anos e seis meses de prisão efetiva pelo crime de tráfico de droga.



O terceiro elemento com influência no processo foi condenado a cinco anos de prisão, suspensa por igual período, sob a condição de se sujeitar a internamento para tratamento à sua toxicodependência.



Outro arguido foi também condenado por tráfico de menor gravidade a três anos e seis meses de pena suspensa, também sob condição de se sujeitar ao mesmo tipo de tratamento.



O tribunal condenou ainda três arguidos a três e dois anos de prisão efetiva pelo crime de tráfico menor de gravidade, "tendo em conta os seus antecedentes criminais".



No total, oito arguidos foram condenados a penas suspensas, entre os cinco e os dois anos.



O crime de associação criminosa não se provou.



Três acusados foram absolvidos do crime de tráfico de droga, por falta de provas. "Na dúvida, o tribunal decide a favor dos arguidos".



Segundo a juiz presidente do coletivo, ficou provado que pai e filho eram os principais vendedores de droga, sobretudo heroína, tendo a colaboração das respetivas companheiras e de um terceiro arguido, toxicodependente.



Em fevereiro de 2017, o Comando Territorial de Leiria anunciou que através do Núcleo de Investigação Criminal de Leiria deteve cinco homens com idades compreendidas entre os 26 e 50 anos, por tráfico de estupefacientes, nas localidades de Tomar e Porto de Mós.



Segundo o comunicado divulgado na altura, "foram realizadas quatro buscas domiciliárias na sequência de uma investigação criminal por tráfico de estupefaciente que decorria há aproximadamente um ano e que, em novembro e dezembro de 2016, já tinha permitido a detenção de seis indivíduos pelo mesmo ilícito, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva".



Durante esta operação foram encontradas 834 doses de heroína e 339 doses de cocaína. A par disso, foram apreendidos 17 telemóveis, 2.230 euros em numerário, duas armas brancas, quatro viaturas, quatro 'tablet' e dois portáteis, e diverso material utilizado no corte e dosagem de produto estupefaciente.



Após a investigação do Departamento de Investigação e Ação Penal de Porto de Mós, todos os arguidos foram acusados pelo Ministério Público (MP) de tráfico de estupefacientes e nove deles responderam também por associação criminosa e dois por detenção de arma proibida.