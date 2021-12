As instalações do Circo Victor Hugo Cardinali, que se encontram no Parque das Nações, Lisboa, foram assaltadas na madrugada do passado domingo.Foram roubadas duas motas (Yamaha 125, branca e azul) e equipamentos de três pilotos, usados numa das atrações, o Globo da Morte. Os assaltantes, que terão entrado pelas traseiras do circo numa altura em que não se encontrava ninguém nas instalações, levaram ainda duas máquinas de fumo, no valor de de dois mil euros cada., ascendem aos 15 a 20 mil euros. Esta é a segunda vez que o Circo Victor Hugo Cardinali é assaltado desde que está instalado no Parque das Nações. Nas redes sociais, várias figuras públicas manifestaram a sua indignação.