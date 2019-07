Circulação de comboio elétrico entra em vigor em Viana do Castelo

Viana do Castelo vai contar, a partir de segunda-feira, com a circulação de comboio elétrico.A inauguração está marcada para as 15h30, numa viagem entre Viana e Nine, um percurso de 43 quilómetros que foi alvo de uma intervenção no valor de 16 milhões de euros.A cerimónia vai contar ainda com uma sessão de fogo de artifício na ponte Eiffel, sobre o rio Lima, às 23h00.Apesar do atraso de cerca de um ano (a conclusão da obra estava prevista para o terceiro trimestre do ano passado, a eletrificação deste troço representa um passo importante na modernização da linha do Minho e da ligação à Galiza.O projeto inclui ainda a eletrificação do troço Viana do Castelo-Valença, a supressão de passagens de nível, novas subestações, intervenções em túneis e pontes e instalação de novos sistemas de telecomunicações, num investimento superior a 23 milhões de euros e cuja conclusão estava prevista para o ano que vem, mas que deve ocorrer apenas em 2021.Para já, a ligação entre o Porto e Vigo continuará a ser efetuada pelo ‘Celta’, ou seja, continuará a ser uma viagem a diesel pelo menos até 2021.Há precisamente um ano foi prometido pelo então ministro Pedro Marques, para 2019, a ligação Porto-Vigo em uma hora e meia. Com o atraso na eletrificação, o mais provável é que o comboio elétrico só atravesse o rio Minho em 2021.A eletrificação da linha do Minho (Porto-Valença) sofreu um significativo revés quando, em 2002, o governo e a Refer determinaram a criação da linha urbana Porto-Braga que, para o Euro 2004, foi duplicada e eletrificada.