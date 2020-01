Circulação do Metro do Porto interrompida entre a Trindade e o Dragão após descarrilamento

A circulação do Metro do Porto está interrompida esta quinta-feira nas linhas A, B, C, E e F entre as estações do Estádio do Dragão e da Trindade, depois de uma composição ter avariado e uma das cabines ter descarrilado.Segundo o que oconseguiu apurar, o metro tinha iniciado a marcha na estação de Campanhã e seguia em direção à Trindade.Ainda não há qualquer previsão para a retirada da composição e para o restabelecimento da circulação, estando a decorrer trabalhos no local.Na sequência deste incidente, duas pessoas tiveram de ser assistidas, depois de terem ficado "assustadas", não tendo sofrido qualquer ferimento.O alerta foi dado às 18h48. Os Bombeiros Sapadores do Porto foram mobilizados.Em atualização