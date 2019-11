Circulação do metro em Gaia interrompida após atropelamento

A circulação do metro em Gaia encontra-se esta sábado interrompida, entre as estações de João de Deus e Jardim do Morro, depois de uma pessoa ter sido atropelada pela composição, na Avenida da República.



Segundo o que CM conseguiu apurar, a vítima está consciente, mas ficou em estado considerado grave.

O alerta foi dado às 17h35.





O INEM, os Bombeiros de Coimbrões e os Bombeiros Sapadores do Porto foram mobilizados para o local da ocorrência.