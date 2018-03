Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Circulação em Lisboa normalizada em todas as vias

Mau tempo causou constrangimentos na capital durante a tarde.

22:21

A circulação na Ribeira das Naus, em Lisboa, e à saída da cidade, na Calçada de Carriche, está normalizada, depois do mau tempo que causou constrangimentos durante a tarde e início da noite, disse fonte da PSP.



A Ribeira das Naus, na zona ribeirinha, esteve fechada nos dois sentidos das 15:00 às 17:30 e, depois dessa hora, apenas ficou interditado o sentido Cais do Sodré -- Santa Apolónia, mas a situação já foi normalizada.



"A situação na Ribeira das Naus está normalizada. Podem voltar a ocorrer problemas cerca das 02:00, devido ao período de preia-mar, em toda a zona marginal, mas por agora está sem problemas", disse à Lusa fonte da PSP.



Também na Calçada de Carriche o trânsito esteve muito condicionado no sentido descendente (Lisboa - Odivelas), depois de uma árvore ter caído perto do posto de combustível da BP e de ter ocorrido um acidente que envolveu vários veículos ligeiros.



"A queda de árvore causou alguns problemas na circulação, mas a situação está normalizada. Neste momento não existem problemas nas principias vias, apenas um acidente no IC-19, em resolução, mas que não está relacionado com o mau tempo", disse.