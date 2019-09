A circulação na linha ferroviária do Norte esteve interrompida, em Braço de Prata, no sentido Sul-Norte, depois de um ter sido colhido mortalmente por um comboio.Devido ao acidente, a circulação ferroviária naquela linha esteve condicionada durante cerca de 40 minutos. No sentido Norte-Sul, o trânsito sempre decorreu com normalidade.O alerta foi dado pelas 17h30, tendo sido mobilizados para o local 20 elementos do RSB de Lisboa, apoiados por cinco viaturas.