Circulação interrompida na Linha Vermelha do Metro de Lisboa

A Linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa tem a circulação interrompida desde as 19:37 de hoje devido a avaria de um comboio, disse à Lusa fonte da empresa."Devido a avaria de comboio, a circulação está interrompida. O tempo de reposição poderá ser superior a 15 minutos. Pedimos desculpa pelo incómodo", refere o Metropolitano de Lisboa na sua página na internet.A Lusa contactou o Metropolitano de Lisboa, que confirmou que a circulação está interrompida desde as 19:37 devido a uma avaria, não avançado mais informações.A Linha Vermelha faz a ligação entre São Sebastião e o Aeroporto de Lisboa.