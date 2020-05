Circulação na A8 em Loures mantém-se numa só via após incêndio em camião no sentido Norte-Sul

A circulação na Autoestrada 8 (A8), no sentido Norte-Sul continuava às 07h00 desta terça-feira a fazer-se apenas pela via mais à esquerda deste sentido, junto a Lousa (Loures), quase 13 horas após o incêndio num camião, disse à Lusa fonte da GNR.

"A normalização da via [sentido Norte-Sul] ainda deverá durar algum tempo por causa da limpeza de resíduos causados pelo incêndio no camião", disse a fonte da GNR, salientando que ainda não há uma previsão para a reabertura.

A A8 foi cortada na segunda-feira à tarde no sentido norte-sul (Torres Vedras-Lisboa), ao quilómetro 16, no distrito de Lisboa, devido a um incêndio num camião, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

Segundo o CDOS, o incêndio terá começado cerca das 18h15 e não provocou vítimas.