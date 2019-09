A circulação na Linha Azul do Metro de Lisboa está esta quinta-feira interrompida. Na página oficial do Metropolitano, pode ler-se que a circulação se encontra interrompida "devido a causa alheia ao Metro".A circulação está interrompida entre as estações Reboleira e Praça de Espanha.sabe que um homem terá caído para linha, na estação das Laranjeiras.No local está a PSP, os bombeiros e o INEM.Não é possível prever a duração da interrupção, que segundo a página "poderá ser prolongada".