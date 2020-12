Circulação na Linha Azul do Metro de Lisboa interrompida devido a doença súbita de passageiro

A circulação na Linha Azul do Metropolitano de Lisboa encontra-se esta segunda-feira interrompida desde as 15h40, devido a doença súbita de um passageiro no interior de um comboio na estação de S. Sebastião, informou à Lusa a empresa.

Pelas 16h30, fonte do Metropolitano de Lisboa disse que, após o incidente, a circulação foi retomada pelas 16h15 entre as estações de S. Sebastião e Reboleira, mas mantém-se interrompida entre S. Sebastião e Santa Apolónia.

Segundo a empresa, "ainda não há previsão" quanto ao retomar da circulação normal na Linha Azul.

No 'site' do Metropolitano de Lisboa, o aviso é de que a Linha Azul, entre as estações S. Sebastião e Santa Apolónia, está a circular por troços, "devido a causa alheia ao Metro", indicando-se que "não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada".

A fonte da empresa não adiantou informação sobre a operação de socorro à situação de doença do passageiro.