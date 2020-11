Circulação no IC1 em Alcácer do Sal normalizada após acidente

A circulação no Itinerário Complementar (IC) 1, na zona de Albergaria, no concelho de Alcácer do Sal, já está normalizada desde cerca das 21h00 após ter estado cortada devido a um acidente que ocorreu às 17h00 e que envolveu três viaturas.

A violenta colisão entre as três viaturas, duas ligeiras de passageiros e um camião grua, provocou três feridos, um deles em estado grave.

A violência do embate destruiu as viaturas e espalhou destroços pela via ao logo de dezenas de metros.

O ferido grave que ficou encarcerado era o condutor de uma viatura ligeira, enquanto os feridos ligeiros são os ocupantes das outras viaturas.

Os feridos foram transportados pelos bombeiros para o serviço de urgência do hospital do litoral alentejano, em Santiago do Cacém.

Para facilitar as operações de socorro o trânsito esteve cortado durante cerca de 30 minutos

No local estiveram os bombeiros de Grândola e Alcácer do Sal, a viatura médica de emergência e reanimação (vmer) do hospital do litoral alentejano e a GNR, num total de 31 operacionais, apoiados por 13 viaturas.