Circulação no IC2 em Lisboa retomada cerca das 18h00

Acidente ocorreu próximo da saída para o Parque das Nações.

19:09

A circulação no Itinerário Complementar 2 (IC2), perto do Parque das Nações, Lisboa, foi retomada nas duas vias cerca das 18h00, após ter estado cortada desde o meio manhã devido a um acidente.



O trânsito foi interrompido a meio da manhã no sentido Alverca-Lisboa, na sequência de um acidente que envolveu dois camiões e um motociclo, segundo a Proteção Civil.



De acordo com o Centro Distrital de Operações e Socorro de Lisboa, o alerta foi dado às 10h39 e do acidente resultou um ferido ligeiro.



