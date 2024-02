Circulação restabelecida na Avenida da Índia em Lisboa após reparação de rotura

A circulação na Avenida da Índia, por baixo da Ponte 25 de Abril, em Lisboa, foi esta quinta-feira restabelecida, após a conclusão dos trabalhos de reparação de uma rotura, informou a Empresa Portuguesa de Águas Livres (EPAL).

Em comunicado, a empresa do grupo Águas de Portugal informou que "foram finalizados os trabalhos de reparação da rotura que afetou a Av. da Índia (debaixo da Ponte 25 de Abril)".

"A conclusão da obra foi antecipada pelo que a circulação está totalmente reposta, permitindo agora o trânsito sem restrições em ambos os sentidos (Lisboa-Cascais e Cascais-Lisboa)", referiu a empresa.

A EPAL, na quarta-feira, tinha informado que, "devido à necessidade de assegurar a aplicação do betuminoso com as condições adequadas de segurança e qualidade", o trânsito continuaria condicionado durante o dia desta quinta-feira, mas, entretanto, foi possível antecipar a conclusão dos trabalhos.

A empresa agradeceu "a compreensão de todos os automobilistas durante o período de reparação" e reiterou "o seu compromisso com a manutenção da infraestrutura para assegurar o bom funcionamento dos serviços e a segurança de todos".