Cirurgião demitido vai integrar direção clínica do Centro Hospitalar do Algarve

O diretor do serviço de Cirurgia Geral do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) que tinha sido demitido na passada semana vai passar a integrar a direção clínica do centro, disse à Lusa fonte oficial.

Segundo o presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, Paulo Morgado, o ex-diretor de Cirurgia Gildásio Martins dos Santos "foi nomeado adjunto da direção clínica" do CHUA e "já não está na direção de serviço".

O cirurgião foi demitido da direção daquele serviço a 23 de julho, último dia de mandato do anterior Conselho de Administração, presidido por Ana Paula Gonçalves, cuja equipa que foi oficialmente substituída em 24 de julho.

Quando assumiu funções, a nova administração, liderada por Ana Castro, decidiu dar ao ex-diretor "toda a possibilidade de se pronunciar, querendo, acerca da demissão", já que a resolução não tinha sido "precedida do chamado direito de audiência do interessado".

O cirurgião acabou por ser convidado para integrar a direção clínica do CHUA, num processo que Paulo Morgado classifica como "uma perspetiva conciliadora" desencadeada pelo novo Conselho de Administração.

Segundo o secretário regional do Algarve do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), a demissão esteve relacionada com o facto de o ex-diretor ter assumido o descontentamento da classe com a diferença de valores pagos pelo trabalho suplementar aos profissionais do hospital e aos contratados.

"[Martins dos Santos] Assumiu uma posição que é estar contra esta situação dos contratados - que é no fundo aquilo que todos nós nos queixamos a nível do país, que não faz sentido nenhum e é uma pouca vergonha - e, entretanto, como assume essa posição, cala-se as pessoas e resolve-se o problema", considerou João Dias, após a demissão, em declarações à Lusa.

Em dezembro passado, os chefes de equipa de Cirurgia do Hospital de Faro manifestaram à anterior administração do CHUA a sua indisponibilidade para fazer urgências a partir de 1 de janeiro, reivindicando, entre outras, o pagamento idêntico ao dos chamados médicos tarefeiros.

Antes de ser diretor do serviço de Cirurgia Geral, Martins dos Santos foi diretor do serviço de Urgência e presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve.