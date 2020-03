Cirurgião investigado por mortes em alegado caso de negligência

A Polícia Judiciária do Centro está a investigar um caso de alegada negligência médica que envolve um neurocirurgião do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.Segundo a denúncia enviada às autoridades, estará em causa a morte de doentes que terão sido submetidos a intervenções cirúrgicas a tumores cerebrais.O médico visado na queixa é acusado de práticas desadequadas, sem cumprir o conjunto de regras científicas e técnicas a que está obrigado. São referidos casos de doentes que sofreram complicações graves após as cirurgias realizadas pelo especialista e outros que acabaram mesmo por morrer em circunstâncias que não foram totalmente esclarecidas.De acordo com a denúncia - inicialmente remetida pela ex-eurodeputada Ana Gomes para a procuradora-geral da República e diretor nacional da Polícia Judiciária - haverá inclusivamente vários especialistas daquele serviço, nomeadamente anestesistas, que têm recusado integrar a equipa do neurocirurgião.