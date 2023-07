Um grupo de 11 cirurgiões ameaçam deixar o Hospital Amadora-Sintra em protesto contra a reintegração dos médicos que denunciaram más práticas naquela unidade.Oito cirurgiões já apresentaram a carta de exoneração à administração do Hospital Fernando Fonseca, que tomou posse na semana passada. Na base do protesto está o regresso ao serviço dos médicos que denunciaram erros no serviço de cirurgia do hospital.A administração do hospital garante que as cirurgias programadas não estão em risco “no curto prazo” e que está em diálogo com os médicos demissionários, esperando a “resolução do conflito”.