Susana Tomé entrou no bloco operatório do Hospital de São João, no Porto, em março de 2016, para proceder a uma mastectomia à mama direita, com reconstrução imediata, após ter recuperado de um cancro. Nessa cirurgia ser-lhe-ia colocada uma prótese na mama esquerda, totalmente saudável. No entanto, quando acordou da operação, percebeu que lhe tinham retirado a mama esquerda sem a sua autorização.









