Civil detido por desviar combustível a militares

Um civil foi apanhado a abastecer de combustível o seu carro com um cartão frota de uma unidade militar das Forças Armadas.A detenção, no decurso de uma investigação em curso pela PJ Militar, que decorria há dois meses, ocorreu na semana passada na zona de Oeiras.Os investigadores ainda tentam apurar como o homem – que já foi presente a tribunal e está em liberdade com Termo de Identidade e Residência – teve acesso ao cartão frota militar, que usava pelo menos para abastecer o seu carro sendo o dinheiro cobrado às Forças Armadas.Suspeita-se que o mesmo cartão terá servido para abastecer viaturas de amigos e familiares do detido.