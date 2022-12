Claudisabel esteve no Manhã CM dias antes da tragédia

A cantora Claudisabel morreu aos 40 anos, na madrugada desta segunda-feira, após uma violenta colisão com outro carro, na A2, no sentido Lisboa/Algarve em Álcacer do Sal.A cantora tinha marcado presença na passada quarta-feira no programa Manhã CM, daA artista de música popular participava com frequência em programas de televisão e em entrevista chegou a recordar um acidente grave de viação que sofreu e que lhe deixou sequelas.Claudisabel é conhecida por vários êxitos entre os quais "não vou voltar a chorar".