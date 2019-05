Cliente recebe multa de 400 euros de um carro que trocou

Alexandre Pereirinha fez um negócio automóvel em 2016, mas nem tudo correu bem. Com uma reforma, por invalidez, de cerca de 400 euros, tem agora esse mesmo valor para pagar em multas de dívidas de portagens em que não passou. Stand diz que não é responsável por esse atraso.Em 2016, Alexandre, de Oliveira do Douro, Cinfães, deu o seu carro para retoma no stand Pouca Sorte, em Resende, e adquiriu um outro na mesma empresa. "Este negócio começou logo mal porque me venderam um carro que estava penhorado e só sete meses depois é que consegui que fosse passado para o meu nome. Em março de 2017, recebi uma carta com portagens do carro que deixei à troca e por sítios onde eu não passei. Fui ao stand e disseram que tratavam disso", descreve.A dívida acumulou-se e o homem, de 55 anos, recebeu, este mês, cartas das Finanças com multas de não pagamento no valor acumulado de cerca de 400 euros: "Dirigi-me ao stand com as cartas e afirmaram que a responsabilidade não é deles."O responsável do stand, José Carlos, refere, por email, que "efetivamente, houve um negócio automóvel realizado com este cliente mas que, na altura da primeira carta, o stand o informou de que se responsabilizava pelo pagamento das SCUT, mas não da multa pela dívida em atraso"."Nunca nos negámos a pagar o valor das portagens, porque acontece às vezes a informação da transferência de propriedade não aparecer de imediato", acrescenta."O senhor Pereirinha recebeu certamente as cartas da Ascendi, ignorou-as e só quando recebeu a carta das Finanças é que foi ter connosco", justifica.