Clientes acusam agência de viagens de burlas

A agência de viagens Fronteiras de Papel, sediada em Vila Nova de Gaia, está a ser acusada de ter burlado vários clientes, utilizando o nome e a imagem da empresa Viagens 360, que também já apresentou queixa.As denúncias começaram a chegar às autoridades há pouco mais de duas semanas, quando os clientes não conseguiram embarcar nos respetivos voos - ora porque o que tinham na mão era apenas uma reserva sem validade, ou, noutros casos, porque nunca mais foram contactados pela firma depois de realizarem os pagamentos."Não sabemos ao certo quantas pessoas são. Para já, talvez umas cinco ou seis. Mas já estamos a falar de valores avultados. Um dos lesados ficou sem sete mil euros, um outro sem dois. Temos medo que, com o passar dos dias, mais pessoas se queixem", disse aoPaulo Correia, dono da Viagens 360.As duas empresas já tinham sido parceiras, mas, depois de várias irregularidades detetadas, a agência Viagens 360 resolveu terminar a colaboração. "Terminámos porque a agência em questão estava em dívida com fornecedores e existiam reclamações de clientes. Logo que soubemos disso, quisemos cortar todos e quaisquer vínculos.Depois de contactos telefónicos, mandámos, no inicio de setembro uma carta a pedir expressamente para não utilizarem o nosso nome. Ficámos agora a saber que eles continuaram a utilizar a nossa imagem e que tinham burlado pessoas", explicou Paulo Correia.A Fronteiras de Papel tem as suas instalações encerradas há cerca de duas semanas. Clientes e a firma Viagens 360 fizeram denúncias nas autoridades. "Apresentei queixa na GNR de Avintes. O que mais quero é que a situação seja resolvida", referiu Paulo Correia."Que as pessoas percebam que a única empresa que as burlou foi a Fronteiras de Papel. Tenho tentado falar com o dono, sem sucesso. Só a irmã atende e diz que vai resolver, mas, até agora, nada", acrescentou o dono da Viagens 360. Otambém contactou a Fronteiras de Papel, sem resposta.