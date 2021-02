Clientes de ginásio escapam por alçapão em Vila Franca de Xira

A PSP encerrou um ginásio no Forte de Casa, Vila Franca de Xira, e identificou oito utentes que se encontravam no interior. Um foi intercetado numa das entradas, mas os restantes tentaram escapar."Foi efetuada uma vistoria, tendo sido possível intercetar os restantes clientes no seu interior, que quando se aperceberam da presença polícia, tentaram dissimular a sua presença através de um alçapão que dava acesso ao telhado", conta um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa. Os factos ocorreram no dia de Carnaval.Foram levantados nove autos de contraordenação por incumprimento das medidas do estado de emergência; violação do encerramento de atividade do estabelecimento, dever de recolhimento obrigatório e uso de máscara.