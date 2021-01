Clientes de restaurante fogem à PSP por túnel inundado e acabam resgatados

A PSP de Lisboa, através de divisão de Loures, procedeu no passado dia 23 de janeiro à fiscalização de um grupo recreativo em Camarate que se encontrava a funcionar como estabelecimento de restauração.O estabelecimento encontrava-se de portas fechadas e laborava indevidamente. Quanto a PSP tentou entrar a fim de fiscalização no âmbito das medidas de prevenção e cumprimento das normas Covid-19, não obteve qualquer resposta nem do proprietário nem dos clientes que estavam no interior.Momentos depois, a polícia verificou que os clientes estavam a fugir pelas traseiras do espaço em direção a um túnel de escoamento "de extensão considerável, não sendo possível visualizar a sua extensão para além dos 10 metros", descreve o comunicado da PSP.A autoridade acrescenta que o túnel além de não ter luz, era dotado de bastantes curvas. A saída era a cerca de 50 metros após a entrada indo "desaguar num ribeiro que, por sua vez, desagua no rio Trancão", acrescenta.Sabendo a localização dos clientes infratores, a polícia tentou contactar com os mesmos mas não obteve resposta. Uma fonte corrente de água pluvial encontrava-se a entrar no túnel e, por receio de que os infratores ficassem presos no túnel, "foram acionados para o local os Bombeiros Voluntários de Camarate, a fim de procederem ao resgate dos infratores", explica a autoridade."Por suspeita de que os infratores pudessem estar em perigo, os dois Polícias entraram no referido túnel, mantendo-se no exterior o restante dispositivo policial", descreve ainda o comunicado que acrescenta que os ditos infratores foram encontrados no interior do túnel, molhados e acabaram por sair sem resistência, recusando auxilio médico por parte dos Bombeiros.Os infratores foram identificados e autuados no âmbito das medidas Covid-19 em vigor bem como o estabelecimento que se encontrava a laborar indevidamente.