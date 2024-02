Clóvis Abreu acusado pela morte do PSP Fábio Guerra

Os despachos judiciais ao longo do processo demonstraram todos a participação de Clóvis Abreu nos crimes. Chegou a atingir um agente da PSP na cabeça com uma pedra. Os polícias tentaram travar agressões que Clóvis e os dois antigos militares - treinados em boxe - cometiam contra um civil, após um desentendimento à saída da discoteca.Além da pedra, entre os factos apontados a Clóvis Abreu estão ainda pontapés na cabeça das vítimas, mesmo já com elas caídas no chão, bem como socos na face. Ao sair do local, em festa, Clóvis ainda gritou: “Eu sou o rei do Montijo!” A investigação esteve a cargo da Polícia Judiciária.