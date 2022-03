Há mais de uma semana que Clóvis Abreu, de 24 anos, é procurado ativamente em Espanha. O suspeito civil (recorde-se que os fuzileiros Cláudio Coimbra e Vadim Hrynko já estão em prisão preventiva desde quarta-feira, na cadeia militar de Tomar) do homicídio à pancada do agente da PSP Fábio Guerra já é até alvo de um mandado de captura internacional emitido pelo Ministério Público português.





No depoimento ao juiz Carlos Alexandre, Cláudio Coimbra e Vadim Hrynko admitiram conhecer Clóvis Abreu, mas negaram ser amigos do mesmo. Os militares situaram o homem de 24 anos no cenário da desordem que vitimou o agente da PSP de Alfragide de 26 anos, e disseram até que o mesmo pontapeou a cabeça da vítima. Após abandonar a zona da discoteca Mome na manhã de 19 de março, Clóvis Abreu terá abandonado o País. Osabe que tem família em Madrid e Sevilha.