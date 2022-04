Clóvis diz que só se entrega por morte de PSP depois da Páscoa por estar a trabalhar fora

O suspeito de envolvimento na morte do agente da PSP Fábio Guerra informou o Ministério Público que está fora do País e que só regressa a Portugal a 18 de abril, segunda-feira. Pede que seja marcado o dia e a hora em que se deve apresentar à Justiça, para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial. O pedido para a marcação da diligência foi feito pelo seu advogado, Aníbal Pinto, que confirmou ao CM a intenção de o suspeito prestar todos os esclarecimentos: “Não fazemos negociações com a Polícia Judiciária. O que pedimos é que seja marcado o primeiro interrogatório judicial.”

Clóvis Abreu, principal suspeito nas violentas agressões, à porta de uma discoteca em Lisboa, que vitimaram Fábio Guerra, agente da PSP, justificou o porquê de ter dito que só se entregava ás autoridades após o período da Páscoa.Em requerimento feito ao processo, a que o Correio da manhã teve acesso, Clóvis Abreu diz que só se entrega nessa altura porque está a trabalhar fora, tendo já assumido compromissos profissionais.O jovem não adianta, no entanto, que trabalho está a desempenhar ou em que país está a laborar.Clóvis abreu está em fuga às autoridades há mais de 15 dias.