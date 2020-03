Clubes fintam o Fisco em paraísos fiscais

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Jogadores como Iker Casillas e Danilo Pereira, do FC Porto; Raúl Jiménez e Rafa, do Benfica; Tanaka e Bruno César, do Sporting, ou o ‘herói nacional’ Eder, quando ainda militava pelo Sporting de Braga, estão sob suspeita e arrastaram os respetivos emblemas num caso em que se investigam os crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais. Estão em causa milhões de euros que terão fugido dos cofres do Estado.Os atletas ...