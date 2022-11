A fadista Maria Alcina, que vive há mais de 60 anos no Rio de Janeiro, é uma das testemunhas que a Justiça não consegue notificar para depor no julgamento. “Não entendo porque é que eles não me encontram. A minha morada e telefone são os mesmos”, disse aoa fadista.Sobre o possível desfecho do caso, a amiga de Rosalina responde assim: “Posso ser sincera? Como não fui procurada e até agora não aconteceu nada, só Deus sabe.”