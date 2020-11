Duas pessoas foram, na manhã desta terça-feira, encontradas mortas, com ferimentos de arma de fogo, no interior de uma autocaravana de matrícula italiana, no Cabo Carvoeiro, Peniche.

Uma viatura médica do INEM do Hospital das Caldas da Rainha e os bombeiros de Peniche estiveram no local. Ainda tentaram, sem sucesso, reanimar as vítimas.

As PSP encontra-se no local a investigar as circunstâncias e deverá acionar a PJ.