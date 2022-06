A CMTV esteve no quarto da pequena Jéssica, a menina de três anos que morreu esta segunda-feira à tarde em Setúbal, alegadamente vítima de maus-tratos.



A primeira indicação médica dá conta de que a menina terá morrido com lesões traumáticas, não compatíveis com uma queda, versão apresentada pela ama que teve a menina a seu cargo durante cinco dias até ao dia da morte.









