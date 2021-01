CMVM fez seis comunicações à Polícia Judiciária no caso Luanda Leaks

A presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Gabriela Figueiredo Dias, disse esta sexta-feira que a entidade fez seis comunicações à Polícia Judiciária (PJ) no âmbito do caso Luanda Leaks, que envolve a empresária Isabel dos Santos.

"Houve seis comunicações à Unidade de Investigação Financeira [da PJ] que já foram feitas, o que não significa que não venha a haver outras", disse Gabriela Figueiredo Dias numa conferência de imprensa realizada por videoconferência.

"Estamos ainda a terminar este trabalho", acrescentou a responsável, acrescentando que houve nove auditores analisados em 27 entidades auditadas analisadas, tendo sido enviados 12 processos para avaliação contraordenacional relativamente a um auditor, havendo "mais dois em análise" relativamente a outros auditores.