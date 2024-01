Cobertor elétrico prova incêndio em apartamento no centro de Santo Tirso

Um incêndio deflagrou ao início da noite deste domingo no interior de um apartamento na rua dos Carvalhais, em Santo Tirso. O alerta foi dado às 19h38, sendo que as chamas tiveram origem num cobertor elétrico.



O fogo ficou restrito a um dos quartos do apartamento, que fica situado no oitavo andar.





Devido ao intenso fumo gerado, o prédio teve de ser parcialmente evacuado.Cerca de duas dezenas de operacionais dos bombeiros Tirsenses e de Santo Tirso foram acionados para o local. As chamas foram rapidamente extintas por estas duas corporações.Também a PSP foi chamada para esta ocorrência. Não há registo de feridos.