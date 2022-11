Um incêndio deflagrou numa habitação térrea, na manhã desta quinta-feira, em Canelas, Vila Nova de Gaia.

Ao local, na rua do Lendal, foram chamados os Bombeiros de Valadares e os Sapadores de Vila Nova de Gaia. Também a GNR de Canelas foi acionada

Na origem do fogo terá estado um cobertor elétrico. As chamas ficaram restritas à zona onde estava o cobertor, porém, gerou-se muito fumo no interior da habitação.

O alerta foi dado pouco depois das 08h30.