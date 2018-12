Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cobertura em amianto alarma pais e alunos em Tondela

Associação está a preparar novo ofício para enviar à tutela a denunciar o caso.

Por Tiago Virgílio Pereira | 08:53

A cobertura em amianto existente na Escola Básica do 1º e 2º ciclos de Tondela está a alarmar a comunidade escolar.



O problema foi identificado há vários anos, mas permanece sem solução. A Associação de Pais está a recolher assinaturas para enviar novo ofício à tutela, pois os anteriores alertas não tiveram resposta.



"Depois da falta de resposta ao primeiro ofício, voltamos a enviar novo documento em 2016, mas mais uma vez ficámos sem resposta. A cobertura em amianto permanece e a degradação é cada vez maior. As infiltrações são cada vez mais e quando chove com intensidade há estragos e a biblioteca tem de ser encerrada para limpezas. Há algumas salas que também já estão fechadas", alertou Vítor Figueiredo, presidente da Associação de Pais.



Este encarregado de educação foi um dos elementos que esteve à porta do estabelecimento de ensino a recolher assinaturas.



"O abaixo-assinado conta já com cerca de 300 assinaturas. Vamos ver se é desta que nos dão ouvidos e substituem a cobertura", complementou.



Os pais dos cerca de 400 alunos que frequentam a escola estão mais unidos do que nunca e decididos em inverter a situação.



"Sou mãe de duas crianças que estudam na escola e saber que os meus filhos estão em contacto com o fibrocimento, que provoca cancro, é preocupante. Tenho falado com outros pais que partilham a mesma opinião e já assinaram o manifesto", relata a encarregada de educação Cecília Lacerda.



Entretanto, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares garantiu à direção do Agrupamento de Escolas Cândido de Figueiredo que "a escola está no topo das prioridades para a substituição da cobertura", mas não adiantou datas para a intervenção.