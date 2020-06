Cobiça mulher e é espancado em Alverca

Um homem de 38 anos, que terá olhado para a namorada de outro, de 35 anos, foi espancado por este e mais sete pessoas, no bairro da Chasa, Alverca, Vila Franca de Xira.De acordo com fonte policial, estariam a festejar o aniversário do namorado agressor, pela 01h00 de quinta-feira, quando se viraram à vítima, que foi atacada com murros, pontapés, um ferro de 90 centímetros e coronhadas de pistola na cabeça. Ficou gravemente ferido.O agressor de 35 anos, com muitos antecedentes policiais, e outro, de 41, foram detidos. Todos os outros, alguns com sangue da vítima, foram identificados.