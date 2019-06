Cobra em jardim de Lisboa assusta visitantes

Uma cobra foi vista nos bancos e muros do Jardim da Cerca da Graça, em Lisboa, durante a tarde desta quarta-feira.

Os visitantes que se encontravam no local ficaram assustados com a presença do animal, o que obrigou à intervenção da Polícia Municipal.

Foi também acionada uma equipa da defesa animal da PSP, que concluiu que o réptil não constituía perigo.