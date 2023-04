Em contraciclo à quebra do investimento, a receita cobrada em 2022 - e transferida para a LPIEFSS - aumentou 56% (para 113,3 milhões de euros) em relação aos 72,4 milhões inicialmente previstos.Essas verbas têm origem em: receitas de impostos (28,9 milhões, ainda assim menos 29% do que o previsto); saldos orçamentais (57,8 milhões); alienação ou rentabilização de imóveis (3,4 milhões de euros); e receitas de coimas, taxa de segurança aeroportuária e fundo de garantia automóvel (23,1 milhões, menos 8,4 do que o previsto).