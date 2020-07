‘Coca’ de milhões dá pena de 7 anos a cidadão espanhol

O Tribunal de Aveiro condenou ontem um cidadão espanhol a sete anos de prisão depois de ter sido apanhado, na A1, na zona da Mealhada, na posse de 151 quilos de cocaína com elevado grau de pureza e um valor avaliado em cerca de dez milhões de euros.David Martin, de 40 anos, foi detido no dia 17 de julho do ano passado quando seguia num automóvel que tinha acoplado um reboque de transporte de barcos. Era num fundo falso desse reboque que a droga se encontrava dissimulada.O transporte da cocaína teve origem no Norte de Espanha e tinha como destino o Sul do mesmo país, usando as estradas portuguesas como percurso.O coletivo de juízes de Aveiro sublinhou o facto de a droga não pertencer a David Martin, sendo o arguido um ‘simples’ transportador. "O tribunal sabe que os verdadeiros donos dos estupefacientes não se expõem aos riscos inerentes ao transporte, principalmente para estes números envolvidos. Normalmente, contratam terceiros para realizar o transporte para a posterior comercialização", disse a juíza-presidente. "Mas não podemos esquecer que é uma elevadíssima quantidade de cocaína a circular pelas vias terrestres, o que não é comum e revela uma estrutura organizativa que está por detrás da sua atuação", sublinhou.A detenção de David Martin e a apreensão da droga foram feitas na sequência de um alerta da unidade especial de combate ao crime organizado da Guardia Civil espanhola. A defesa vai avaliar a possibilidade de recurso.